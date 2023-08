Ligue 1 : Le programme tv complet de la première journée

Coup d'envoi de la saison 2023/24 de Ligue 1 avec 9 rencontres les 11, 12 et 13 août, diffusées sur Amazon Prime, Canal+ Foot et Canal+ Sport 360. Tenant du titre, le PSG débute par la réception de Lorient. Nice défie Lille en ouverture. Sur le podium la saison passée, Lens va à Brest et l'OM accueille Reims, entre deux matches de qualification à la Ligue des champions contre le Panathinaikos.