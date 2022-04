Ligue 1: Le programme tv de la 31e journée et les classements

La lutte pour le podium continue avec le déplacement de Rennes à Reims, de Nice à Lens alors que l'OM reçoit Montpellier. En bas de tableau, Lorient accueille Saint-Etienne et Bordeaux affronte Metz. Au classement des buteurs, Ben Yeder devance Mbappé et Terrier d'un but.