Ligue 1 : Le programme tv de la J13 avec Bordeaux - PSG et Rennes - Lyon

Coup d'envoi vendredi 5 novembre, avec RC Lens - Troyes. Samedi, les deux clubs qualifiés en Ligue des champions, Lille et le PSG, entrent en scène, contre Angers et à Bordeaux. Dimanche, l'OM accueille Metz, Nice reçoit Montpellier, Monaco se déplace à Reims et Lyon ira à Rennes.