Ligue 1 : Le programme TV des J1 à J4 au mois d'août

Canal+ diffusera les rencontres du samedi 17h et dimanche 17h. Les 8 autres rencontres, dont le multiplex du dimanche 15h et l'affiche à 21h, seront sur Amazon Prime Video. Coup d'envoi de la saison avec Monaco - Nantes. Le champion en titre Lille se déplace à Metz, et son dauphin, le PSG, débute à Troyes.