Ligue 1 : Le PSG égale l'ASSE avec 10 titres, les records en Europe

Le PSG a remporté son 10e titre de champion de France. Le club de la capitale dépasse l'OM et rejoint l'AS Saint-Etienne en tête du classement des titres. Découvrez les clubs les plus sacrés en Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A... Et dans les 20 plus grands championnats européens (basé sur le classement UEFA des pays).