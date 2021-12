Ligue 1 : Le PSG frôle les 100 points en 2021, devant Monaco et le Losc

Paris est l'équipe qui a obtenu le meilleur ratio de points par match sur l'année civile écoulée, devant Monaco et Lille. Nice termine au pied du podium devant les deux Olympiques, Lyon et Marseille. En bas de tableau, les promus Troyes et Clermont affichent le même ratio devant Dijon, dernier, relégué à l'issue de la saison 2020/21.