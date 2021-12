Ligue 1 : Le PSG termine l’année à Lorient, sans Mbappé

Le PSG devra faire sans son meilleur buteur à Lorient ! Kylian Mbappé (15 buts et 15 passes décisives en 24 matches t.c.c. cette saison) est suspendu et se retrouve donc en vacances plus tôt que prévu. Mauricio Pochettino devra donc réorganiser son animation offensive. Une occasion de briller peut-être pour Mauro Icardi, qui n’a plus marqué en Ligue 1 depuis trois mois.