Ligue 1 : Le RC Lens, arbitre de la course au titre

Belle surprise de cette saison de Ligue 1, le RC Lens (5e) s’apprête à vivre des semaines chargées. Le club nordiste va avoir un rôle d’arbitre à jouer dans la course au titre puisque les Sang et Or vont affronter les quatre prétendants au sacre : le PSG, Lille, Monaco et Lyon.