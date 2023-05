Ligue 1 : Lens - OM, un choc décisif dans la course à la 2e place (voire pour le titre ?)

La 34e journée de Ligue 1 se dispute ce samedi et ce dimanche avec notamment un énorme choc Lens-OM pour la deuxième place. Pour les deux clubs, gagner permettrait de prendre une sérieuse option sur son adversaire du soir. Et pourquoi pas continuer à rêver au titre. Car avant d’entamer cette nouvelle journée, les deux clubs sont à 5 et 6 points du PSG qui n’en finit plus de perdre ces dernières semaines.