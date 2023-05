Ligue 1 : "Les ingrédients sont presque tous là" (pour rester à Lens) selon Haise

Élu meilleur entraîneur de Ligue 1 ce dimanche lors de la cérémonie des trophées UNFP, Franck Haise a également validé un autre "titre" ce week-end. La présence du RC Lens en Ligue des champions pour la troisième fois de son histoire. Pas anodin évidemment et difficile - pour lui comme ses joueurs - d'échapper à de multiples sollicitations. Même s'il rappelle qu'il est sous contrat et "heureux" chez les Sang et or, l'ancien formateur notamment au Stade Rennais va prendre le temps de la réflexion. Et espère (sans trop douter) être toujours en phase avec ses dirigeants. Même si 100% des ingrédients ne sont pas encore réunis...