Ligue 1 : Les prévisions du classement final par le CIES, l'OL en tête

La projection du CIES est effectuée sur la base d’un modèle statistique prenant en compte différents facteurs tels que les tirs ou la possession. Selon le centre d'études, l'OL sera sacré champion devant le PSG, Lille et Monaco. Dijon et Nîmes seront relégués, et Nantes barragiste.