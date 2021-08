Ligue 1 : Les Ultras de Nice condamnent l'envahissement et les projectiles lancés sur Payet

La première réaction du porte-parole de la tribune Populaire Sud de Nice, le groupe Ultra mis en cause après les débordements de Nice-Olympique de Marseille, vient d'être publiée. Et le groupe prévient : plus aucun débordement de ce type ne sera toléré en son sein "À l'avenir, toute personne membre du groupe dont le comportement pourrait porter préjudice au groupe et au club sera exclue".