Ligue 1 : "Lyon voudra se racheter" Farioli se méfie avant OGCN - OL

Avec 2 matchs nuls consécutifs face au LOSC et au FC Lorient, l'OGC Nice n'a pas forcément réalisé le début de saison escompté. Et les Aiglons de Francesco Farioli reçoivent ce weekend l'Olympique Lyonnais, encore plus mal en point avec 2 défaites au compteur, dont la dernière 4-1, à la maison, face à Montpellier. Pour autant le manager italien se montre (très) méfiant.