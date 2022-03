Nice-PSG en direct : les Aiglons veulent rester invaincus cette saison face à Paris

Christophe Galtier, bête noire du PSG ?

Ce soir, les Parisiens retrouvent l'OGC Nice (21 h) quelques semaines seulement après leur élimination lors de la séance de tirs au but en coupe de France. Avec Christophe Galtier à leur tête, les Aiglons réalisent une saison pleine et sont en course pour une place sur le podium de Ligue 1. Surtout, après deux matchs sans défaite au Parc des Princes cette saison (0-0 en L1 et en CDF), ils peuvent espérer tenir tête au PSG.