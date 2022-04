Nice-Rennes en direct: objectif Europe dans ce choc au sommet

Quelques stats à connaître

Nice a remporté 41 matches de Ligue 1 contre Rennes (sur 97), et pourrait en cas de succès établir son record contre un même adversaire (actuellement 41 victoires aussi contre St Etienne).

Rennes a remporté chacun de ses 5 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue série depuis décembre 2019 (5 également) et la plus longue série en cours.