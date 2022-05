Ligue 1 : "On est incapables de surmonter nos erreurs individuelles" Guion fataliste après le nouveau revers de Bordeaux

Une fois de plus, Bordeaux a perdu. Une fois de plus, Bordeaux a encaissé une pelletée de buts et difficile d'imaginer une autre issue que la descente en Ligue 2 avec une telle défense... 89 buts encaissés dont une grosse partie sur des erreurs individuelles. Ceux pris à Angers n'ont pas dérogé à la règle. Fataliste et (presque) résigné, Guion avoue son impuissance devant l'incapacité de ses joueurs à surmonter ses failles individuelles.