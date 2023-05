Ligue 1 : "On ne joue pas le titre, le PSG sera champion", prédit Thomasson

Après la courte (mais précieuse) victoire du RC Lens à Toulouse (1-0) en championnat ce mercredi, Adrien Thomasson est revenu sur la course au titre. Le milieu lensois a assuré que son club ne pouvait plus la jouer et voit déjà le PSG être à nouveau sacré.