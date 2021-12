Ligue 1 : Pochettino sous tension avant le déplacement du PSG à Lens

Le leader contre un prétendant aux places européennes. Trois jours après son nul contre l’OGC Nice (0-0) au Parc des Princes, le PSG se déplace ce samedi sur le terrain du RC Lens (21h) à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Cependant, tout n’est pas rose non plus du côté du club parisien, l’entraîneur Mauricio Pochettino est de plus en plus critiqué.