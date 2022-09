Ligue 1 : Podium, rattraper le PSG et l’OM… L’OL vise plus que trois points à Lorient

Reporté à cause du mauvais état de la pelouse, le match entre Lorient et Lyon se déroulera donc ce mercredi 7 septembre. Lyon et Lorient vont tout faire pour gagner les trois points et avancer dans le classement. Les Gones ont d’ailleurs l’occasion de rattraper les deux premiers, le PSG et l’OM, en cas de victoire.