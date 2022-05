Ligue 1 : Qui se qualifie pour quelle Coupe d'Europe (plusieurs cas de figure)

La 5e position de la France au classement UEFA lui assure 6e participants aux différentes Coupes d'Europe. Trois en Ligue des champions, 2 en Ligue Europa et 1 en Conference League. Mais l'entrée en qualification ou en poules, et l'accession via la Coupe de France, peuvent évoluer selon différents critères.