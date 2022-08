Ligue 1 : Récital du PSG à Clermont pour son entrée en lice… le goal replay du match

Le PSG attaque parfaitement sa saison de Ligue 1 après sa victoire sérieuse face à Clermont (5-0). Porté par un excellent Neymar (1 but, 3 passes décisives), Paris a montré beaucoup de belles choses avec notamment le milieu Verratti-Vitinha, l’apport des pistons (Mendes-Hakimi) ou encore la prestation XXL en numéro 10 de Messi, auteur d’doublé. L’Argentin a d’ailleurs marqué le dernier but parisien sur un magnifique retourné. Les recrues Mukiele et Ekitike sont entrées en jeu en fin de rencontre.