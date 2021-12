Reims - Saint-Etienne en direct: les Verts veulent sortir de la zone rouge

Le point sur les infirmeries

L'entraîneur rémois Oscar Garcia ne peut pas compter sur Doucouré, Munetsi, Zeneli et Hornby, blessés. Abdelhamid et Berisha sont eux suspendus. De son côté, le coach intérimaire des Verts Julien Sablé doit faire sans Moukoudi et Hamouma, à l’infirmerie.