Ligue 1 : Strasbourg veut "passer un cap" avec Vieira... avis mitigés de l'After

Quelques jours après son rachat par un consortium américain (BlueCo), Strasbourg a officialisé son nouvel entraîneur. Il s'agit de Patrick Vieira qui succède donc à Frédéric Antonetti. Le champion du monde 98 sort de deux expériences très mitigées : Nice où il n'a pas vraiment convaincu. Et Crystal Palace où l'aventure n'aura duré que deux saisons... Sa carrière sur le banc et les discours du président Keller et du néo coach alsacien n'emballent pas vraiment l'After.