Ligue 1: suivez en direct le choc entre l'OL et le PSG

En attendant la tenue de Lille-Lorient, Angers - Saint-Etienne et Montpellier-Troyes (reportés à cause de trop nombreux cas de Covid-19), la 20e journée de Ligue 1 s'achève ce dimanche avec un choc entre Lyon et Paris. Coup d'envoi à 20h45.