Ligue 1: suivez le multiplex de la 22e journée en direct

Du top 4 au maintien, de l'enjeu partout

En déplacement sur le terrain d'équipes en difficulté, Rennes (5e) et Strasbourg (4e) se disputeront à distance la 4e place. De leur côté, Clermont (17e), Lorient (18e), Troyes (15e) et Bordeaux (19e) jouent le maintien et ne sont séparés que de trois points.