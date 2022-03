Multiplex Ligue 1 en direct: Rennes prend les devants, Bordeaux dos au mur

Bordeaux-Troyes: attention à la chute

Malheur au vaincu dans ce choc du bas de tableau entre Bordeaux et Troyes, 18e et 20e du classement avant ce week-end. Les deux équipes comptent 22 unités et sont également à égalité avec Lorient et Metz. Privé de nombreux titulaires habituels, dont Rami, forfait de dernière minute, l'ESTAC reste sur 5 matchs sans victoire alors que les Girondins sont toujours à la recherche de leur premier clean sheet de la saison.