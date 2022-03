Reims-OL en direct: Lyon implique tout le monde, Gusto, Henrique, Aouar et Kadewere titulaires

Suivez Reims-Lyon en direct !

Après sa qualification pour les quarts de finale de Ligue Europa jeudi face à Porto, Lyon veut se relancer en Ligue 1 et ne pas être décroché. De son côté, Reims vit une fin de saison dans l'anonymat du ventre mou, loin de l'Europe et loin du maintien, mais peut se la rendre plus belle en accrochant quelques belles performances.