Reims-OM en direct: Mandanda titulaire, pas Payet REI 20:45 24/04/2022 MAR

L'OM se déplace à Reims en clôture de la 34e journée de Ligue 1. Après les victoires de Monaco et Rennes, les Marseillais n'ont plus que trois points de marge sur la troisième place et peuvent s'approcher un peu plus de la Ligue des champions en cas de victoire. Suivez la rencontre en direct dans notre live commenté à partir de 20h45.