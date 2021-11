Rennes-Montpellier en direct: Nouveau chef-d'oeuvre breton, le MHSC dépassé et à dix

Savanier finalement présent

Incertain avant la recontre, le capitaine et maître à tout faire montpelliérain Téji Savanier est bien titulaire, et pourrait prendre place aux côtés de Chotard dans l'entrejeu. Derrière Germain, la ligne de trois serait ainsi composée de Gioacchini (première titularisation de la saison), Mollet et Mavididi. À noter les absences de Ferri, suspendu, et Mendes, toujours en phase de reprise.