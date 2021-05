Ligue 1 : Tenu en échec, Lille voit revenir le PSG et Monaco avant une dernière journée dantesque

Lille a fait match nul 0-0 contre St-Etienne, ce dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1. Lille n'a plus qu'un point d'avance sur le PSG, trois sur Monaco et quatre sur l'OL qui ne peut plus être champion. L'OM, cinquième, est assuré de jouer une coupe d'Europe la saison prochaine. La 38e journée s'annonce dantesque.