Ligue 1 : Trois points et rester invaincu... Lens déterminé face à Troyes

L’ouverture de la septième journée de Ligue 1 se déroule au stade Bollaert. Le RC Lens affronte l’ESTAC Troyes à domicile. Les Sang et Or connaissent un bon début de saison avec quatre victoires et deux matchs nuls, mieux encore, ils sont invaincus depuis 14 rencontres !