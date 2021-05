Ligue 1 : Une descente avec Bordeaux ? "Une chose que je ne digérerais pas dans ma carrière" avoue Costil

Présent en conférence de presse avant le match entre Nantes et Bordeaux, Benoît Costil s’est notamment exprimé sur une possible descente des Girondins en Ligue 2. Une chose « inconcevable » pour le gardien de but tricolore.