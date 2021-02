Ligue des champions : "Barça - PSG ? C'est un peu une revanche" concède Dembélé

Ce mardi, le PSG va se mesurer à un FC Barcelone qui n'a plus grand chose à voir avec l'équipe moribonde de l'automne dernier. Un huitième de finale aller de Ligue des champions et forcément dans un coin de la tête de certains Parisiens, il y a aura la remontada de 2017. Même si du côté barcelonais, on sait que les adversaires auront ce sentiment de "revanche", le vestiaire n'est pas en boucle sur cette rencontre selon le Français, Ousmane Dembélé.