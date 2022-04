Lille-Lens en direct: un derby pour se rapprocher de l'Europe

... et sur celle de Lens

Par rapport à la dernière sortie, dimanche dernier, contre Nice (3-0), Franck Haise procède à quatre changements dans son onze de départ. Le gardien de but français Jean-Louis Leca (36 ans), sur le banc, le milieu de terrain malien Cheick Doucouré (22 ans), absent, le défenseur malien Massadio Haidara (29 ans), suspendu, et l'attaquant Ignatius Ganago (23 ans), sur le banc, sont suppléés par le gardien de but vénézuélien Wuilker Fariñez (24 ans), le défenseur français Jonathan Clauss (29 ans), le milieu de terrain norvégien Patrick Berg (24 ans) et l'attaquant français Arnaud Kalimuendo (20 ans).

Fariñez - Gradit, Danso, Medina - Clauss, Berg, S. Fofana (c), Frankowski - Sotoca, Kalimuendo, Pereira Da Costa.

Remplaçants: Leca (g), Cahuzac, Ganago, Jean, Kakuta, Machado, Pereira, Said, Wooh.

Absent: Haidara.