Lille-PSG en direct: première titularisation pour Ben Arfa, un trio Messi-Mbappé-Di Maria en face

Paris veut aussi se rassurer à l'extérieur

Six jours après son élimination en Coupe de France par le Gym, le PSG veut se relancer. D'autant plus que les Parisiens restent sur trois résultats nuls à l'extérieur en Ligue 1 : à Lens (1-1), Lorient (1-1) et Lyon (1-1).