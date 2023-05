Lorient 1-3 Lens : "La Ligue des champions ? Pour l’instant on n’est pas encore qualifiés" tempère Haise

Porté par des buts de Sotoca, Thomasson et Fofana, Lens a renversé Lorient ce dimanche lors de la 36e journée de Ligue 1 (3-1) et compte désormais cinq points d'avance sur Marseille pour la deuxième place. Un succès qui rapproche encore un peu plus les hommes de Franck Haise de la Ligue des champions. Mais l’entraîneur lensois préfère rester prudent tant qu’il reste encore des matches à jouer.