Lorient 2-1 Lille : "Ce qu’on a fait est inexcusable", la grosse colère de Létang après la défaite en Bretagne

Olivier Létang n’a pas apprécié le match de son équipe, battue à Lorient (2-1, 9e journée de L1), en ayant pourtant joué en supériorité numérique durant la dernière demi-heure, dimanche. "Quand vous êtes à 11 contre 10, que vous revenez au score et que vous réussissez à perdre le match (…) c’est inexcusable. On va s’expliquer en interne. Forcément, il faut très très vite une réaction, dès le prochain match qui est un derby (face à Lens). Si on joue comme aujourd’hui, ce n’est même pas la peine de jouer le derby".