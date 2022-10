LOSC 1-0 Lens : "Ça fait ch***", Cabot déçu de la défaite (et encore plus de la prestation)

Souverain contre l'OL dimanche dernier (1-0), Lens n'a pas enchaîné lors du derby contre Lille. Les Sang et Or s'inclinent assez logiquement (1-0) sur un penalty de Jonathan David. Grosse frustration pour Jimmy Cabot encore plus déçu du contenu pas forcément en adéquation avec un derby...