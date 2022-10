LOSC 1-0 Lens : "Je me demandais où était la balle", Chevalier raconte son arrêt main opposée exceptionnel

Dans un derby un peu décevant en qualité, Lille s'est montré plus pragmatique qu'à l'accoutumée et obtient une victoire très importante pour rester dans la course à l'Europe. Succès 1-0 contre Lens. Grand héros de ce match, Lucas Chevalier, auteur d'un arrêt sur penalty devant Sotoca. Mais surtout d'une parade main opoosée exceptionnelle sur un coup de canon d'Alexis Claude-Maurice.