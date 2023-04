LOSC 3-1 Lorient : Fonseca savoure après la reprise de la 5e place

Ce dimanche, Lille a battu Lorient (3-1), avec un but du milieu de terrain français Rémy Cabella (13e) et un doublé de l'attaquant kosovar Edon Zhegrova (89e, 90e+1) d'un côté, contre une réalisation de l'attaquant malien Ibrahima Koné (77e) de l'autre. Lorient a terminé à dix après le second carton jaune reçu par le milieu de terrain français Laurent Abergel (79e). Au classement du championnat de France, Lille reprend la cinquième place, alors que Lorient est huitième.