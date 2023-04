LOSC 3-0 Ajaccio : "Lille est l’une des plus belles équipes de la saison", complimente Pantaloni

Le LOSC a dominé de la tête et des épaules les Corses ce samedi après-midi (3-0) dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1, et reste cinquième et dans la course à la Ligue des Champions. Après la rencontre, le coach adverse, Olivier Pantaloni, a salué le niveau affiché par les Dogues cette saison.