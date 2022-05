LOSC : "Bien finir la saison, un devoir...", Gourvennec ne veut pas terminer en roue libre malgré une saison décevante

Écarté définitivement de la course à l'Europe après un revers contre Troyes (3-0), dimanche dernier, le LOSC n'a plus grand chose à jouer en cette fin de saison. Malgré un bon parcours en Ligue des champions, le champion en titre aura déçu en championnat et s'est mis à dos une bonne partie de son public. Mais ce n'est pas une raison valable pour terminer la saison en roue libre selon Jocelyn Gourvennec. Le coach des Dogues maintient la pression sur son groupe.