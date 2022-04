Losc : "Ça me peine", Gourvennec touché par la fronde des supporters

Si Lille a gagné (1-0) face à Strasbourg, grâce à un but en toute fin de match de Celik, l’ambiance n’était pas à la fête pour Jocelyn Gourvennec dimanche. Le Breton a vécu une soirée difficile avec la fronde d’une partie des supporters, mécontents des résultats. "Ça me peine (…). Je suis content que mes enfants et ma femme n’aient pas été au stade aujourd’hui" a répondu le coach des Dogues, personnellement visé par une partie du public et visiblement très touché.