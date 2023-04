LOSC : Cabella veut voir David détrôner Mbappé et finir meilleur buteur de Ligue 1

Le LOSC a dominé de la tête et des épaules les Corses ce samedi après-midi (3-0) dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1 et reste cinquième et dans la course à la Ligue des Champions. Pas de but de Jonathan David qui est toujours en course pour finir meilleur buteur du championnat, mais en face, il y a notamment le monstre Kylian Mbappé… Et Rémy Cabella compte bien tout faire pour aider son attaquant canadien.