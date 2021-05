LOSC : Galtier attend "des réponses" de Létang mais n'a pas pris de décision sur son avenir

Tout juste sacré champion de France avec le LOSC, Christophe Galtier a logiquement été interrogé sur son avenir à la tête du LOSC à un an de la fin de son contrat. Son nom est cité avec insistance à Nice et Lyon. Mais l'ancien coach de Saint-Étienne l'assure : il n'a pas encore pris sa décision et attend de s'entretenir avec son président Olivier Létang.