Losc : "Je suis Breton, alors...", Gourvennec pas affecté par les critiques

Jocelyn Gourvennec est le nouvel entraîneur du Losc, et succède à Christophe Galtier, parti à Nice. Un choix qui a provoqué de nombreuses réactions négatives des supporters. L'ancien coach de Bordeaux et Guingamp comprend les critiques, mais assure rester "humble" et vouloir se concentrer sur son travail.