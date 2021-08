Losc-Nice : "Christophe (Galtier) sera bien accueilli" lance Gourvennec

Samedi (17h), le Losc reçoit Nice pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par les retrouvailles entre Christophe Galtier et le public lillois. Gourvennec, le nouvel entraîneur des Dogues, l'assure : "c’est le retour de Christophe et il sera bien accueilli". Néanmoins, l'ancien coach de Guingamp ne fera pas de cadeau : "la compet' reste la compet', et la compet', c’est un match à jouer, un match à gagner."