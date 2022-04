Losc : "Pour l'instant c'est une belle saison" assume Gourvennec

"On s'est manqué parfois là où on ne le devait pas", a reconnu Jocelyn Gourvennec en conférence de presse. Champion en titre, Lille figure à une décevante 9e place après 34 journées, à 8 points du podium. Lille s'est toutefois hissé en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et a remporté le Trophée des champions.