LOSC, PSG Monaco, OL : tous les scenarii possibles dans la course au titre et à la Ligue des champions

Avec le match nul de Lille contre Saint-Etienne (0-0), la course au titre est totalement relancée avant l'ultime journée. Paris est à l'affût un point derrière les Dogues. Monaco - même s'il faudrait un concours de circonstances assez improbable - peut aussi rêver de titre.Mais l'ASM doit aussi regarder dans le rétroviseur... si Lille et Paris sont assurés du podium, les Monégasques peuvent encore se faire ravir ce bien par l'OL, 4e et en embuscade.