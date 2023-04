OL : Blanc sous-entend qu'il ne compte plus sur certains joueurs

Avant la rencontre de la 33e journée de Ligue 1, vendredi, entre Strasbourg et Lyon, l'entraîneur de l'OL Laurent Blanc a sous-entendu qu'il ne comptait plus sur Houssem Aouar, Jérôme Boateng et Moussa Dembele.